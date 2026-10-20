Членство Армении в Евросоюзе несовместимо с её участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в докладе Евразийского межправительственного совета о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о Евразийском экономическом союзе.