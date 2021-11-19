Хабиб – о Хасбике: «UFC должны подписать его в тяжелый вес»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о блогере Хасбулле Магомедове. Спортсмен в шутку заявил, что промоушену следует подписать контракт с Хасбиком, организовав ему бой в тяжелом весе.

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