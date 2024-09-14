Музыканты из Татарстана выступают в Кирове в преддверии 650-летия города

Сегодня в Кирове на пешеходной улице Спасская выступают артисты из Татарстана. Они стали участниками продолжающегося межрегионального фестиваля «Город добрых соседей», посвященного 650-летию столицы Кировской области, сообщает пресс-служба главы региона.
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