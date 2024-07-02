Пекин призывал Токио к укреплению торгово-экономического сотрудничества

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с председателем Ассоциации содействия развитию международной торговли Японии Йохэем Коно заявил о стремлении Китая сохранить эффективные глобальные цепочки поставок, 2 июля об этом пишет агентство Синьхуа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии