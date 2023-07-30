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Гусев о том, что Россия – хоккейная страна: «И да, и нет. Хоккей любят, но почему-то футбол больше обсуждают и показывают по ТВ»

– Россия – хоккейная страна? – Тяжело сказать. И да, и нет. В России хоккей любят, но почему-то футбол больше показывают по ТВ и больше обсуждают.

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