Во Владивостоке устроили праздник искусства

Пластичность и четкость движений завораживают. Постановка оживляет знаменитую одиннадцатиметровую картину в виде свитка - тысячелетний шедевр китайской пейзажной живописи "Наша постановка шире, чем просто протанцевать пейзаж, наша постановка - о значимости пейзажного жанра и конкретно этой работы, этого свитка, в китайской культуре", - объяснил Лю Синь, хореограф Группы восточных исполнительских искусств.