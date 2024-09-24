Во Владивостоке устроили праздник искусства

Пластичность и четкость движений завораживают. Постановка оживляет знаменитую одиннадцатиметровую картину в виде свитка - тысячелетний шедевр китайской пейзажной живописи "Наша постановка шире, чем просто протанцевать пейзаж, наша постановка - о значимости пейзажного жанра и конкретно этой работы, этого свитка, в китайской культуре", - объяснил Лю Синь, хореограф Группы восточных исполнительских искусств.
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