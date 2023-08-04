СССР-Россия

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Предательство: О новых гражданах России

Предательство: О новых гражданах России

Россия душа щедрая. Дарит себя всем без разбора. Разве нет? Дляттго, чтобы заслужить гражданство в Израиле надо быть еврееем, причём доказать это.

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Комментарии
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М
Мария
Никакие мигранты нашу Родину не защитят! пустые разговоры.
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15 час.
Федор Родников
Завозить кишлачников можно при условии,что возводится временный  городок на территории стройки с колючей проволокой по периметру и охраной,заселяют туда этих зверьков и они работают до окончания контракта,а после окончания всей отарой обратно к родным ишакам.
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14 час.
АА
Алекс Архипов
Предатели в мэриях и министерствах сидят. А завозят захватчиков.
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3 час.

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