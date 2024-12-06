Теория подтвердилась! Ковид официально создан при поддержке США!

#новости #наука #здоровье #США #COVID19601 прочтение 3 декабря Двухлетний отчет подкомитета Сената США по коронавирусной пандемии, состоящий из 520 страниц, проливает новый свет на происхождение COVID-19 и роль американского финансирования в исследованиях, проводимых в Уханьском институте вирусологии (УИВ).