Росстат: население Забайкалья сократится на 130 тысяч человек

На сегодня в Забайкалье проживает 983,8 тысячи человек, а к 2046 году останется только 853,4 тысячи. Через два десятка лет население региона сократится на 130,4 тысячи человек, сообщается в демографическом прогнозе Росстата.
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