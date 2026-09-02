Давить на высокое кровяное давление нельзя

Названо давление, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им.
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