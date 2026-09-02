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Аргументы недели

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Давить на высокое кровяное давление нельзя

Давить на высокое кровяное давление нельзя

Названо давление, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им.

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