Эксперт Становкин назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В 2025 году самыми выгодными месяцами для отпуска для россиян станут июль и октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергея Становкина.
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