«Туда тоже не отпустим»: Дмитрия Маликова заподозрили в гиперопеке над 25-летней дочерью

Поклонники Дмитрия Маликова заподозрили его в чрезмерной опеке над дочерью. Почему народный артист РФ до сих пор контролирует жизнь 25-летней наследницы? Как на это реагирует сама Стефания? В каких скандалах она была замечена? Из-за чего певец запретил прыгать девушке с парашютом? И по какой причине музыкант не хочет выдавать ее замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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