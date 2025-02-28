«Туда тоже не отпустим»: Дмитрия Маликова заподозрили в гиперопеке над 25-летней дочерью

Поклонники Дмитрия Маликова заподозрили его в чрезмерной опеке над дочерью. Почему народный артист РФ до сих пор контролирует жизнь 25-летней наследницы? Как на это реагирует сама Стефания? В каких скандалах она была замечена? Из-за чего певец запретил прыгать девушке с парашютом? И по какой причине музыкант не хочет выдавать ее замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».