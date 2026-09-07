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Власти ФРГ попытаются запретить АдГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт

Власти ФРГ попытаются запретить АдГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт

REUTERS/Fabrizio Bensch Партия "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт и теперь впервые сможет сформировать правительство федеральной земли.

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