Российский тур «фаворита Пугачевой» Бублика сорван из-за его позиции по СВО

Российский тур известного шансонье Михаила Бублика, который считается «фаворитом Пугачевой», сорван. Концерты были перенесены на полгода вперед из-за старых проблем артиста с въездом в страну из-за его позиции по спецоперации России на Украине.
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