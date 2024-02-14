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Российский тур «фаворита Пугачевой» Бублика сорван из-за его позиции по СВО

Российский тур «фаворита Пугачевой» Бублика сорван из-за его позиции по СВО

Российский тур известного шансонье Михаила Бублика, который считается «фаворитом Пугачевой», сорван. Концерты были перенесены на полгода вперед из-за старых проблем артиста с въездом в страну из-за его позиции по спецоперации России на Украине.

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Комментарии
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виктор комягин
а это что еще за дерьмо?💩💩💩💩💩
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