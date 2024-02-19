В преддверии Дня Защитника Отечества артистки Ставропольского края привезли гуманитарную помощь участникам СВО в военный госпиталь

По словам военнослужащих, этот концерт стал лучшим в госпитале за последнее время: бойцы бурно аплодировали на протяжении всего мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Ульяновской области полицейскими задержаны адепты незаконной псевдорелигиозной организации
- Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт батальона ВСУ на Купянском направлении
- Вооруженные силы РФ полностью освободили коксохимический завод на авдеевском направлении
Свежие комментарии