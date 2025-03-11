Лучшие средства для ухода за кожей после 60 лет

С возрастом кожа претерпевает значительные изменения, требующие особого внимания и ухода. После 60 лет замедляются процессы регенерации, снижается выработка коллагена и эластина, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии