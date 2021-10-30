Перечислены основные правила защиты данных на смартфоне

ФОТО : «Мир 24»Самое главное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет личные данные даже если смартфон потеряется, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
ФОТО : «Мир 24»Самое главное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет личные данные даже если смартфон потеряется, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
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