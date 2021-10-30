wi-fi

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Сомнительная идея. Казалось, бы, если крупный астероид разбить на множество мелких- то ущерб будет меньше. Но это не ...Как отклонить аст...
  • Traveller
    Ещё одно "российское"?.. Там вода явно мокрее и скольжее...Российская пловчи...
  • Сергей Туренко
    Эти уроды заточены на травлю между Россией и Беларуссией. Ну ничего, им наши слезы не один раз выйдут боком. Бог есть...Винер-Усманова: "...

Перечислены основные правила защиты данных на смартфоне

Перечислены основные правила защиты данных на смартфоне

ФОТО : «Мир 24»Самое главное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет личные данные даже если смартфон потеряется, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх