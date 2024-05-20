Чебурашка или монстр: психолог рассказал, как вредят психике детей иностранные игрушки

Не испортят ли психику детям, выросшим на «Чебурашке» и «Мойдодыре», странные и порой жутковатые импортные игрушки? Предложение их запретить в Госдуме уже прозвучало, а что думают по этому поводу психологи? фото: iStockphotoВ магазинах все чаще стали появляться игрушки со странным и непривычным для поколения 35+ видом.