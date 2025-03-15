Кто же открыл Америку: римляне, викинги или Колумб? Новые открытия и археологические сенсации Ирина ВальковаОфициальная версия истории гласит, что Америка была открыта Христофором Колумбом в 1492 году, однако археологические находки, обнаруженные в последние десятилетия, заставляют усомниться в этой аксиоме.