Кто же открыл Америку: римляне, викинги или Колумб? Новые открытия и археологические сенсации Ирина ВальковаОфициальная версия истории гласит, что Америка была открыта Христофором Колумбом в 1492 году, однако археологические находки, обнаруженные в последние десятилетия, заставляют усомниться в этой аксиоме.
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