Гигантскую опухоль удалили у новорождённого малыша алматинские хирурги

Малыш родился весом 4 килограмма с огромным образованием в основании копчика. Такая патология не является злокачественной, но опасна тем, что может обратиться в онкологическое заболевание в первые месяцы жизни.
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