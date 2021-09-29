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Стали известны имена лауреатов альтернативной Нобелевской премии

Стали известны имена лауреатов альтернативной Нобелевской премии

Имена лауреатов международной награды Right Livelihood Award, больше известной как альтернативная Нобелевская премия, были названы в Стокгольме в среду, 29 сентября, на пресс-конференции, транслировавшейся в Интернете в режиме реального времени.

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