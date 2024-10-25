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Калужские новости

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Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает финансирование соцобязательств

Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает финансирование соцобязательств

Как сообщает сайт ЕР, федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир ЯкушевКак сообщает сайт ЕР, федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

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