Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает финансирование соцобязательств

Как сообщает сайт ЕР, федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир ЯкушевКак сообщает сайт ЕР, федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.