Великолепный стратег: Мгновение перед шагом в будущее

Последние лет двадцать регулярно приходилось слышать «Путин хороший тактик, но плохой стратег». Чаще всего интонации были с оттенками снисхождения, словно говорящие себя-то считали много лучшими стратегами, понимающими, как надо было поступить.
Последние лет двадцать регулярно приходилось слышать «Путин хороший тактик, но плохой стратег». Чаще всего интонации были с оттенками снисхождения, словно говорящие себя-то считали много лучшими стратегами, понимающими, как надо было поступить.
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