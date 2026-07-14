Дженнифер Лопес и Моника Беллуччи среди гостей, младшая дочь Беллуччи и Венсана Касселя — на подиуме на показе Dolce & Gabbana

На острове Сицилия в Италии прошёл показ модного дома Dolce & Gabbana Alta Moda. Шоу посетили Дженнифер Лопес и Моника Беллуччи, а на подиуме дебютировала младшая дочь Беллуччи и Венсана Касселя — 16-летняя Леони, которая открыла показ.