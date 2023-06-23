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Депутат Госдумы Шеремет заявил, что американским сенаторам нужно изучить военную доктрину России

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что американским сенаторам нужно изучить военную доктрину России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал правительство Соединенных Штатов Америки изучить военную доктрину России и перестать спекулировать на теме ядерного оружия.

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