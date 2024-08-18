Мари Краймбрери и Ёлка выступят на «Вельвет Фесте» в саду «Эрмитаж»

Музыкальный фестиваль «Вельвет Фест» пройдет 18 августа 2024 года в московском саду «Эрмитаж». Одно из самых ярких музыкальных событий года будет посвящено 20-летию легендарного российского музыкального лейбла Velvet Music.
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