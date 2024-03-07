В США назвали Украину кладбищем для танков

Украина превратилась в кладбище западных танков. Об этом пишет National Interest. Массовые потери поставляемых Киеву американских танков "Абрамс" продемонстрировали не исключительность этой военной техники.
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