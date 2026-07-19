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«Авось пронесёт» не сработало. Атаки на склады Wildberries — новый этап войны против гражданской инфраструктуры

«Авось пронесёт» не сработало. Атаки на склады Wildberries — новый этап войны против гражданской инфраструктуры

В субботу, 18 июля, логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

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