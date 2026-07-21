Zero Hedge
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Zero Hedge

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Democrats Are Fighting A Civil War, And Bernie Sanders Started It

Democrats Are Fighting A Civil War, And Bernie Sanders Started It

Democrats Are Fighting A Civil War, And Bernie Sanders Started It Democrats desperately want to retake the House in November, not just to thwart President Donald Trump's legislative agenda, but to launch countless investigations under the guise of oversight.

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