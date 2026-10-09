Депутат-террорист Рады Гончаренко*: Украина проигрывает по пяти вариантам Стоило уничтожить на Украине металлургию, перекрыть зерновой экспорт и начать бить по мостам, как в стране тут же развернулись немыслимые ранее дискуссии о мире с Россией даже ценой уступок.
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