БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Украина в заднице по пяти вариантам»: переобувшийся террорист Гончаренко*, депутат Верховной Рады, объяснил, почему Украина накануне грандиозного шухера

«Украина в заднице по пяти вариантам»: переобувшийся террорист Гончаренко*, депутат Верховной Рады, объяснил, почему Украина накануне грандиозного шухера

Депутат-террорист Рады Гончаренко*: Украина проигрывает по пяти вариантам Стоило уничтожить на Украине металлургию, перекрыть зерновой экспорт и начать бить по мостам, как в стране тут же развернулись немыслимые ранее дискуссии о мире с Россией даже ценой уступок.

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