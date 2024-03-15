Творческий Хитророг или жизнерадостный Денек: кто вы из Улыбающихся тварей

Пройдите быстрый тест и узнаете своего «тотемного» персонажа из игры Poppy Playtime Улыбающиеся твари, или зверьки — новые популярные персонажи из компьютерной игры Poppy Playtime, которая в свое время подарила нам Хагги Вагги, Кисси Мисси, Мамочку Длинные ноги и других «страшилок».
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