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Творческий Хитророг или жизнерадостный Денек: кто вы из Улыбающихся тварей

Творческий Хитророг или жизнерадостный Денек: кто вы из Улыбающихся тварей

Пройдите быстрый тест и узнаете своего «тотемного» персонажа из игры Poppy Playtime Улыбающиеся твари, или зверьки — новые популярные персонажи из компьютерной игры Poppy Playtime, которая в свое время подарила нам Хагги Вагги, Кисси Мисси, Мамочку Длинные ноги и других «страшилок».

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