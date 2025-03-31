На ипотечном рынке — февральская жара

Резкий плюс и по числу, и по объему выданных кредитов — таковы ипотечные итоги февраля. Как говорят эксперты, заемщики проснулись после январских каникул, заемщики смирились с высокими ставками, а еще заемщики заглянули в будущее — и пошли в банкиА вот так вот: единственный сегмент кредитования, который в феврале показал рост по отношению к январю, — это ипотека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии