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На ипотечном рынке — февральская жара

На ипотечном рынке — февральская жара

Резкий плюс и по числу, и по объему выданных кредитов — таковы ипотечные итоги февраля. Как говорят эксперты, заемщики проснулись после январских каникул, заемщики смирились с высокими ставками, а еще заемщики заглянули в будущее — и пошли в банкиА вот так вот: единственный сегмент кредитования, который в феврале показал рост по отношению к январю, — это ипотека.

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