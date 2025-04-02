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Царьград

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Банк России продал юани на 6,1 млрд рублей: мартовско-апрельская динамика

Банк России продал юани на 6,1 млрд рублей: мартовско-апрельская динамика

Центральный банк России провел крупную продажу юаней на внутреннем рынке, реализовав валюту на сумму 6,1 млрд рублей 1 апреля.

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