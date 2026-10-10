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Царьград

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Наказание для Зеленского: Axios объяснил решение Трампа пойти на сделку по дизелю

Наказание для Зеленского: Axios объяснил решение Трампа пойти на сделку по дизелю

Американский лидер считал, что Украина в одностороннем порядке должна прекратить атаки на НПЗ в России, поскольку они способствовали росту цен на топливо в США.

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