Ущемления партий в новом созыве Заксобра не будет – Кон

Большинство мандатов в краевом Заксобре (42 из 50 - прим. ред.) достались «Единой России», но другие партии никто ущемлять не будет, заявил председатель парламента Забайкальского края Юрий Кон во время пресс-подхода.
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