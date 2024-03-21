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Закон, порядок, государство

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В Рязани в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские и общественники провели волонтерские игры

В настоящее время на территории Рязанской области проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

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