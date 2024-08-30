Маск назвал блокировку Х в Бразилии беспрецедентной атакой на свободу слова

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х (ранее Twitter) в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.
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