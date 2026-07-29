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Аргументы недели

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Дептранс и МЧС предупредили о сильном ливне и грозе в столичном регионе

Дептранс и МЧС предупредили о сильном ливне и грозе в столичном регионе

Вечером 29 июля на Москву и Московскую область обрушится мощный удар стихии. Синоптики обещают сильный дождь, местами переходящий в ливень, грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду.

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