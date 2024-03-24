Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Это не его дело". Посол Украины закатил истерику, но союзники поставили его на место. Это вам не Украина

"Это не его дело". Посол Украины закатил истерику, но союзники поставили его на место. Это вам не Украина

Австралийские СМИ не обязаны отчитываться перед украинским послом за содержание своих сюжетов, иначе Австралия станет похожа на Украину, где альтернативные мнения под запретом, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала "CafeRevolution" Джонатан Халперн.

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