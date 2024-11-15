Ненависть к отцу, отсутствие любви в семье, интерес к кладбищу: вся правда о Виктории Складчиковой

Виктория Складчикова, известная стендап-комик, стала героиней нового выпуска шоу «Сессия», где открылась с другой стороны и рассказала о тех страданиях и переживаниях, которые скрываются за ее искрометными шутками и позитивным образом на сцене.
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