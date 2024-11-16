Абхазию шатает - хотят "жить без России". Дальше русские погромы? Может, хватит кормить Сухум? Velar Grant/ZUMAPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эрнст, может, хватит пичкать людей этим хламом? О баснословных доходах г-жи Малышевой и полном отсутствии профессионализма
- Русский трижды объяснил французам: Военным Макрона в зоне СВО не спастись. Реакция показательна
- «И семью всю забери»: учеба в московском вузе не спасла мигранта-киргиза от депортации из России
Свежие комментарии