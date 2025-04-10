Оперативники задержали в Ульяновске подозреваемого в сбыте контрафактной продукции в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска совместно с коллегами из УФСБ России по Ульяновской области пресечен крупный канал сбыта контрафактного табака на территории областного центра.