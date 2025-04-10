Оперативники задержали в Ульяновске подозреваемого в сбыте контрафактной продукции в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска совместно с коллегами из УФСБ России по Ульяновской области пресечен крупный канал сбыта контрафактного табака на территории областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии