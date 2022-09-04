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Die Welt: ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии

Die Welt: ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии

Немецкую оппозицию должен вдохновить антиправительственный митинг в Чехии, в котором обвиняли власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, пишет газета Die Welt.

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