Серая зона бензинового рынка: где соглашений между властями и заправками нет — там всё хорошо или всё плохо? Юрий Енцов Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Владимир Виноградов В 44 субъектах Российской Федерации были подписаны договоренности о том, чтобы цены на горючее оставались стабильными, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.