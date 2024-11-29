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"Серьезные сдвиги". В России почти разработали вакцину от ВИЧ

"Серьезные сдвиги". В России почти разработали вакцину от ВИЧ

Новая технология позволит создавать антитела "широкой специфичности" НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ начал разрабатывать технологию, позволяющую создавать антитела против ВИЧ-инфекции.

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