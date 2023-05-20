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Военный аналитик Джерелиевский рассказал о возможных прорывах ВСУ в зоне СВО

Военный аналитик Джерелиевский рассказал о возможных прорывах ВСУ в зоне СВО

Самыми острыми участками фронта остаются херсонское, запорожское и донбасское направления. Об этом рассказал в беседе с изданием URA.

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