День защитника Отечества и другие праздники 23 февраля 2025: что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 23 февраля — особенный день в календаре праздников. В 2025 году на эту дату выпадает сразу несколько значимых событий: День защитника Отечества в России, православные праздники в честь святых Харалампия, Галины и Прохора, народные гуляния Прохора Весновея, а также интересные международные праздники.