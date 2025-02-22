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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

День защитника Отечества и другие праздники 23 февраля 2025: что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 23 февраля — особенный день в календаре праздников. В 2025 году на эту дату выпадает сразу несколько значимых событий: День защитника Отечества в России, православные праздники в честь святых Харалампия, Галины и Прохора, народные гуляния Прохора Весновея, а также интересные международные праздники.

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