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Камчатский парк «Три вулкана» получил сертификат Green Zoom

Камчатский парк «Три вулкана» получил сертификат Green Zoom

18 июля проект круглогодичного курорта «Сопка Горячая», центральное звено масштабного инвестиционного проекта по созданию на Камчатке туристского кластера «Парк «Три Вулкана», прошел оценку соответствия по национальному стандарту зеленого строительства Green Zoom и получил сертификат золотого уровня.

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