Врач Анна Ляшенко рассказала, сколько живут пересаженные волосы и от чего зависит их приживаемость

Пересаженные волосы при правильном проведении процедуры могут сохраняться на протяжении всей жизни, однако окончательный результат трансплантации становится заметен только через 12–18 месяцев.
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