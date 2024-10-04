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В лучшем случае Украине предложат членство в НАТО без потерянных территорий – Дроздов

В лучшем случае Украине предложат членство в НАТО без потерянных территорий – Дроздов

В ближайшее время все ключевые партнеры и спонсоры Украины пройдут через чреду выборов. Тенденции таковы, что к власти на Западе придут украино-скептические политики, поэтому она может остаться без поддержки.

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